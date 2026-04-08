"Cuando dejé de actuar hace más de una década y me tomé esos años de descanso, (las redes sociales) apenas estaban empezando, y todo ha cambiado. El mundo entero ha cambiado con ellas", afirmó Cameron Diaz, quien protagoniza junto a Keany Reeves la película "Outcome", que debutará este viernes en la plataforma de streaming de Apple.

La actriz se siente identificada con la producción dirigida por Jonah Hill, porque el guion sigue la historia de "Reef Hawke" (Reeves), un admirado actor que retoma su carrera tras cinco años alejado del cine, pero su reputación queda en peligro cuando un extorsionador anónimo lo amenaza con publicar un video, cuyo contenido desconoce.

Tal como el personaje, aunque por razones distintas, Diaz estuvo alejada de las cámaras por una década, para priorizar su vida personal: fue madre, escribió el libro "The Longevity Book" y emprendió con un línea de vinos orgánicos.

"Ahora la gente tiene más oportunidades para ser famosos a su propia manera, dentro de pequeñas comunidades. Pueden tener muchos seguidores y definir su propia fama. Y creo que eso también es, en gran medida, de lo que habla esta película: una especie de advertencia de 'ten cuidado con lo que deseas'. Hay consecuencias", comentó en entrevista con la agencia EFE.

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