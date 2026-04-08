Masters de Montecarlo: La dura caída de Cristian Garin a manos de Alexander Zverev
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El tenista chileno Cristian Garin se inclinó en tres sets a manos del alemán Alexander Zverev en la segunda ronda del Masters 1.000 de Montecarlo.
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