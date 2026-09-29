"Don't Look Back in Anger": Documental de Oasis fijó su estreno en Disney+

El celebrado documental sobre la reunión de Oasis y su masiva gira mundial de conciertos, "Oasis: Don't Look Back in Anger", se estrenará el próximo 9 de octubre en Disney+.

De esta manera, la película que sigue a los hermanos Liam y Noel Gallagher en su reencuentro luego de 15 años, cuando todos pensaban que la reconciliación jamás sería posible, estará disponible en streaming un mes después de su estreno en cines.

Bajo la dirección Dylan Southern y Will Lovelace ("LCD Soundsystem: Cállate y toca los éxitos") y creado por el guionista, productor y director Steven Knight ("Peaky Blinders"), registra la gira "Oasis Live '25" e incluye imágenes de la banda tanto sobre el escenario como detrás de escena.

El documental también contiene la primera entrevista conjunta de Liam y Noel en más de 20 años, después de que los hermanos retomaran su relación musical para una gira que marcó la primera vez que tocaron juntos desde 2009. La gira agotó rápidamente sus entradas y recorrió Reino Unido, Norteamérica, Corea del Sur, Japón, Australia, Argentina, Brasil y también Chile.

El documental llega a la plataforma de Disney a dos semanas del anuncio de una nueva gira de Oasis, con 38 conciertos por once ciudades de Europa y Estados Unidos.