La serie de "Harry Potter" confirmó a un personaje que nunca se vio en las películas

La serie de "Harry Potter" que llegará en diciembre a HBO y el streaming HBO Max promete ser una adaptación mucho más fiel de las novelas de J.K. Rowling, lo cual implicará también el poder ver en acción real a personajes que jamás aparecieron en las películas.

"Peeves", el poltergeist más famoso y problemático de Hogwarts, finalmente aparecerá con sus travesuras y caos en la serie, debutando en la primera temporada al ser interpretado por británico Peter Serafinowicz.

Dominic McLaughlin es el nuevo "Harry Potter" en esta adaptación de las queridas novelas, siendo acompañado por Arabella Stanton como "Hermione Granger" y Alastair Stout como "Ron Weasley".

Su primera temporada, que se conocerá como "Harry Potter y la Piedra Filosofal", tendrá al niño descubriendo que sí tiene algo especial, recibiendo en su cumpleaños número 11 una carta de admisión al Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería.

Esto le abre las puertas a un mundo oculto lleno de diversión, amistad y magia, pero, junto con esta nueva aventura, también llegan grandes peligros, ya que "Harry" se verá obligado a enfrentarse a un poderoso enemigo de su pasado.

El plan es adaptar desde cero las siete novelas de la saga, una por temporada, a lo largo de diez años, buscando ser una adaptación más cercana a los libros, con una narrativa más extensa que permita profundizar en la historia y en los personajes.

La primera temporada de la serie de "Harry Potter" se estrenará en Navidad de este 2026.

Mientras que su temporada 2, inspirada en el segundo libro "Harry Potter y la Cámara Secreta", ya tiene luz verde y comenzará sus grabaciones durante el último trimestre de este año.