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Tópicos: Magazine | Streaming

Prime Video prepara serie sobre Cathy Barriga

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Inspirándose en la vida y el caso judicial que involucra a la exalcaldesa, tendrá la misma productora de "Los Colonos" y "La Misteriosa Mirada del Flamenco".

Prime Video prepara serie sobre Cathy Barriga
 ATON (Archivo)

La serie aún no inicia sus grabaciones ni ha definido a su elenco.

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El streaming Prime Video se encuentra preparando una serie inspirada en la historia de Cathy Barriga, la cual será producida por Quijote Films, la misma productora nacional de las películas "Los Colonos" y "La Misteriosa Mirada del Flamenco".

La plataforma perteneciente a Amazon seguirá apostando por producciones chilenas tras el éxito de la adaptación de "La Casa de los Espíritus", de Isabel Allende, dando el vamos este proyecto basado en la polémica figura de la exalcaldesa de Maipú (2016 - 2021), que actualmente atraviesa un juicio por fraude al Fisco y malversación de caudales públicos.

De acuerdo con lo informado por Culto, la serie para streaming es encabezada por el productor Giancarlo Nasi como showrunner o jefe creativo, siendo una ficción inspirada en hechos reales que ha estado en desarrollo por cerca de un año y medio.

La serie aún no inicia sus grabaciones ni ha definido a su elenco, por lo que no se espera que esté disponible en Prime Video antes del 2027 o 2028.

A la otrora jefa comunal ligada a la UDI y rostro televisivo se le acusa de cometer fraude al Fisco y malversación de caudales públicos, en una investigación que se remonta a su gestión entre 2016 y 2021 en la Municipalidad de Maipú.

Por estos ilícitos, la Fiscalía Oriente solicita penas que superan los 20 años de cárcel efectiva.

En tanto, su esposo, Joaquín Lavín León (exUDI), cumple actualmente prisión preventiva por presuntos hechos de corrupción: fraude al Fisco, uso malicioso de instrumento privado mercantil y tráfico de influencias, cometidos -según Fiscalía- durante el periodo en que Barriga era alcaldesa de Maipú.

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