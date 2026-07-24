"¡Rick y Morty por siempre!": La descabellada aventura que llegará a los 100 episodios

El "milagro" de "Rick y Morty" va más allá de su demencial historia, logrando sobreponerse a la salida de su cocreador Justin Roiland y a la llegada de nuevas voces para sus personajes titulares, encontrándose ad-portas de alcanzar los 100 episodios y teniendo asegurado el futuro hasta su temporada 12.

"Ha sido toda una aventura", aseguró a Cooperativa la actriz Sarah Chalke, quien ha estado desde el inicio como "Beth", la hija de "Rick Sánchez", reconociendo que "es increíblemente poco habitual" que una serie animada dure tanto tiempo en los tiempos actuales, algo que le ha permitido explorar a su personaje -o personajes- de una forma única.

No hay dos sesiones de grabación iguales y todos los actores han tenido que interpretar múltiples personajes a lo largo de las nueve temporadas, siendo los más emblemáticos "Beth" y "Beth Espacial" de Sarah.

Para la intérprete reconocida por "Scrubs", que "una serie se prolongue tanto y que podamos profundizar en un personaje durante tanto tiempo es algo único, porque, cada temporada aprendes más sobre ellos y creo que esto se nota aún más en la animación que en cualquier otro medio, ya que no hay límites en cuanto a lo lejos que puede llegar esta serie en lo que respecta a estos personajes".

Ian Cardoni y Sarah Chalke, las voces de "Rick Sánchez" y "Beth".

"Las posibilidades son ilimitadas"

La serie animada también reconquistó a la crítica y las audiencias con el equipo creativo demostrando que no todo está dicho, subiendo el nivel narrativo cuando muchos creían que no iba a volver a alcanzar el nivel de sus primeras temporadas.

Por ello, Ian Cardoni, la voz de "Rick Sánchez" ("Rick C-137", para ser precisos) espera que estos "solo sean los primeros 100, ¿no? ¡'Rick y Morty' por siempre!".

Cardoni, que reemplazó a Roiland en la voz de "Rick" desde la temporada siete, sostuvo que "la fuerza creativa que hay detrás de esta serie hace que las posibilidades sean ilimitadas y, con ideas tan innovadoras como las que estamos viendo en la novena temporada y en las temporadas que ya tienen luz verde, quiero decir, hay cosas realmente geniales por venir y no creo que eso vaya a cambiar a corto plazo. Estoy agradecido de formar parte de ello".

"Un vínculo basado en el trauma"

A su vez, Harry Belden, quien también se sumó a la familia con la séptima temporada al reemplazar a Roiland como "Morty", dijo sentirse "profundamente afortunado y tengo la inmensa suerte de formar parte de algo que tiene un impacto cultural tan enorme en todo el mundo. Es una serie de éxito mundial; hay muchísima gente que se identifica con esta familia y con las aventuras que viven, y es que, sí, tiene un impacto enorme".

"El simple hecho de formar parte de esto sea como sea me llena de alegría", aseguró el actor, quien formó un fuerte vínculo con su familia de la ficción, pese a que no graban juntos, describiéndose como el "hermano menor" de Spencer Grammer, quien ha sido "Summer" desde el día uno.

Para la actriz, el tiempo en la serie ha pasado muy rápido, por lo que su mantra es "disfrutar de cada momento mientras se pueda".

Los hermanos "Morty" y "Summer" tienen las voces de Harry Belden y Spencer Grammer, respectivamente.

"Simplemente me siento agradecida de formar parte de una serie que todavía sigue al aire", declaró Spencer. "Una serie en la que puedes confiar, que puedes ver, disfrutar y con la que te diviertes, y eso es reconfortante, ya sabes, así que estoy contenta de seguir teniendo la serie".

La historia está muy lejos de concluir y el futuro también incluye una película que ya está en desarrollo, pero los hermanos en la ficción aprendieron algo de la experiencia de tener que lidiar con su demente y nada inestable abuelo.

"Los dos hemos madurado mucho y ambos sabemos que hay algo especial cuando dos hermanos saben exactamente lo que es que 'Rick' te manipule y obligue a meterte en situaciones tan descabelladas. Hay una especie de respeto mutuo tácito entre ellos, porque son las únicas dos personas de su edad que han pasado por esto y que saben lo que es ser nieto de este psicópata, dios, loco, o como quieras definir a 'Rick'. Un vínculo basado en el trauma".

La novena temporada de "Rick y Morty" se despide este lunes con el estreno del último episodio del actual ciclo en el streaming HBO Max.