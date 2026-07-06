Carrera de corpóreos congregó a miles de espectadores en Antofagasta
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Una curiosa carrera convocó a más de 10 mil espectadores -según la organización- en Antofagasta, donde la competencia incluyó a 70 corpóreos de diversas empresas y servicios públicos.
"Catodín", de Escondida | BHP, se quedó con el primer lugar; y el podio lo completaron "Wafflerito", representante de Dulcerella; y "Seatman", de Emeser. Mientras que "Trencito", de FCAB, recibió un reconocimiento por ser el más popular en redes sociales.
El alcalde de Antofagasta, Sacha Razmilic, destacó que el triatlón internacional concentró a deportistas de nivel internacional, donde las familias disfrutaron de dos días de competencia, a lo que se sumó la corrida de corpóreos para los más pequeños.
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