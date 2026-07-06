Cientos de personas en dos ciudades de Venezuela rindieron homenaje este domingo en vigilias a los al menos 3.342 muertos que dejaron los terremotos del 24 de junio y se solidarizaron con los miles de heridos y con los que perdieron sus viviendas, principalmente en la devastada región de La Guaira (norte).

En Caracas, estudiantes, activistas, familiares de presos políticos y otras personas se reunieron en una plaza de la Universidad Central de Venezuela (UCV), la principal del país, para orar por los fallecidos y encender unas velas en su honor.

En el suelo trazaron el mapa del país con velas y en el medio extendieron una gran bandera venezolana, mientras algunos sostenían carteles con mensajes como "Una luz por quienes siguen siendo buscados" y por aquellos que "lo perdieron todo".

LEER ARTICULO COMPLETO