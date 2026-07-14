Así ven los chilenos el Mundial según encuesta: Francia, favorita y Argentina, la más favorecida
Publicado:
Fotos Destacadas
Las imágenes del fatal incendio que consumió un auto, un bus y locales en Franklin
Decenas de bomberos combatieron incendio en bodega textil santiaguina
Hipopótamo viral "Moo Deng" predijo una final Francia-Inglaterra en el Mundial
Fotos Recientes
Esqueleto de un Tyrannosaurus Rex se vendió en 50 millones de dólares
Así ven los chilenos el Mundial según encuesta: Francia, favorita y Argentina, la más favorecida
Residencia del primer ministro británico amaneció repleta de banderas de Inglaterra
A la espera de que este martes se inicien las semifinales de la Copa del Mundo 2026, la percepción del público en Chile respecto al desarrollo del torneo arrojó llamativos resultados siendo la selección de Argentina la protagonista en la encuesta nacional realizada por el Panel Ciudadano de la Universidad del Desarrollo (UDD).
Suscríbete a nuestro newsletter
Relacionados