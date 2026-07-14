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Hipopótamo viral "Moo Deng" predijo una final Francia-Inglaterra en el Mundial

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El hipopótamo pigmeo tailandés Moo Deng, que en 2024 conquistó las redes sociales, predijo este martes que las selecciones de Francia e Inglaterra disputarán la final del Mundial de fútbol, antes de que estas se enfrenten en semifinales a España y Argentina, respectivamente.

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