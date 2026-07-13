Un incendio en una bodega textil ubicada en Santiago con Zenteno, en el centro de Santiago, movilizó a decenas de voluntarios de Bomberos y provocó una columna de humo visible desde diversos puntos de la ciudad.

Según información preliminar, en el inmueble se almacenaba caucho o algún producto derivado, lo que además provocó un fuerte olor en la zona, incluso llegando a comunas aledañas.

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