Decenas de bomberos combatieron incendio en bodega textil santiaguina
Publicado:
Fotos Destacadas
Con drones y fuegos artificiales, París celebró aniversario de toma de La Bastilla
Revelan primeras imágenes de la reimaginación de "Carrie" como serie en Prime Video
Colo Colo tuvo su primera práctica en Colombia de cara al amistoso con Millonarios
Fotos Recientes
Con drones y fuegos artificiales, París celebró aniversario de toma de La Bastilla
Decenas de bomberos combatieron incendio en bodega textil santiaguina
Colo Colo tuvo su primera práctica en Colombia de cara al amistoso con Millonarios
Un incendio en una bodega textil ubicada en Santiago con Zenteno, en el centro de Santiago, movilizó a decenas de voluntarios de Bomberos y provocó una columna de humo visible desde diversos puntos de la ciudad.
Según información preliminar, en el inmueble se almacenaba caucho o algún producto derivado, lo que además provocó un fuerte olor en la zona, incluso llegando a comunas aledañas.
Suscríbete a nuestro newsletter
Relacionados