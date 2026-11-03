Patricia Maldonado, Disley Ramos, Edymar Acevedo, Felipe Izquierdo, Arturo Longton y Gonzalo Valenzuela fueron los invitados del más reciente capítulo de "Vértigo Extremo" en Canal 13. Allí tuvieron que someterse al exigente trabajo en un circo, el cual dejó eliminados a Longton y Acevedo. El resto estará este jueves en el estelar "Vértigo".

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