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Famosos fueron parte del circo en nuevo capítulo de "Vértigo Extremo"

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Patricia Maldonado, Disley Ramos, Edymar Acevedo, Felipe Izquierdo, Arturo Longton y Gonzalo Valenzuela fueron los invitados del más reciente capítulo de "Vértigo Extremo" en Canal 13. Allí tuvieron que someterse al exigente trabajo en un circo, el cual dejó eliminados a Longton y Acevedo. El resto estará este jueves en el estelar "Vértigo".

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