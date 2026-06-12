Itziar Ituño sobre la serie "Patagonia" y grabar en el sur de Chile: "Una experiencia inmersiva"

La actriz vasca Itziar Ituño conversó con Cooperativa sobre su amor por el sur de Chile y el enamorarse de las tradiciones locales, como la once, al protagonizar su primera serie chilena, "Patagonia", describiendo sus semanas en el país como una "experiencia inmersiva".

Aunque ya ha visitado nuestro país anteriormente, incluyendo haber recorrido el Museo de la Memoria, sí es la primera vez que estelariza una producción rodada en suelo chileno, concretamente en Hornopirén, Región de los Lagos, viviendo varias semanas en la localidad conocida como la "puerta de la Carrera Austral".

"Ha sido experiencia inmersiva, bastante inmersiva", reconoció la intérprete reconocida mundialmente como "Raquel 'Lisboa' Murillo" de la exitosa serie española "La Casa de Papel" al vivir en este pueblito sureño de la comuna de Hualaihué que "me ha fascinado en todos los sentidos. Es como que hay otro tiempo, se habita de otra manera ese espacio, ese sotobosque tiene una vida propia y una entidad… ahí pasa algo".

Fue una experiencia que la cambió, como reconoció a Cooperativa. "Te cambia, te cambia mucho, te da otro pozo, te da otro tempo, te da tiempo que pensar, te da noches de dormir, de dormir a pata ancha hasta que te despierten los pajaritos", sinceró.

Ituño destacó que el bosque "es como un personaje enorme que va cambiando y que va cambiando también a la gente". (Foto: Andrés Larraín)

En su primer protagónico grabado en Chile, Ituño da vida a "Alicia", quien viaja desde País Vasco hasta la Patagonia chilena tras la desaparición de su hijo "Noah". A medida que avanza la búsqueda, comienzan a aparecer secretos familiares, conflictos humanos y peligros ligados a las redes de tala ilegal en la zona.

La actriz valoró que uno de los elementos clave de la producción fue el estar en locaciones reales, sin pantallas verdes, pues acá "es el verde real, y cada rincón del bosque es absolutamente distinto al otro. Entonces, es como que el mismo bosque tiene distintas facetas, distintas caras y es como un personaje enorme que va cambiando y que va cambiando también a la gente".

"Me gustó el concepto" de la once

La localidad de Hornopirén se vio revolucionada por el rodaje de la serie, incluyendo tener a varios habitantes del pueblo trabajando en el proyecto. "Llegamos allá sin conocer a nadie, sin conocernos entre nosotros y hemos vuelto hechos una familia grande", reconoció Ituño, gracias a la convivencia diaria, el desayunar juntos, el caminar por los bosques de la zona y trabajar en aquel entorno verde.

Su estadía de casi dos meses el sur de Chile le permitió a la actriz conocer varias tradiciones chilenas que desconocía, como la once, y hasta le sorprendió las estufas a pellet y las cocinas a leña. Incluso, hubo noche de completos y fiestas de karaoke.

La actriz vasca compartió escena con Pablo Macaya y Sara Becker en la serie. (Foto: Andrés Larraín)

Pero, sin dudarlo, lo que más recordará es la once, alqo que, inicialmente, "me dio curiosidad. ¿Por qué 'once', porque es a las once de la noche? Es un poco tarde para cenar…", recordó entre risas. "Luego me explicaron que era por la palabra aguardiente que tiene once letras".

"Me gustó el concepto (de la once), porque cada uno va poniendo su queso, lleva una botellita de vino, chocolate, pan, palta y ahí se arma una comida ligera para cenar y dormir después bien con la charla, y vas compartiendo", destacó la protagonista de "Patagonia", valorando también que las casas del sur estén siempre abiertas para quien quiera entrar.

"Un protagónico no te lo ofrecen todos los días, y menos en la Patagonia"

Esta oportunidad de un protagónico en una serie chilena le llegó mientras se encontraba grabando otro proyecto en Chile, "Uzal" -antes conocida como "Robinsones" y aún no estrenada-, ocasión en la que conoció al productor Patricio Pereira, quien le propuso el estelar de "Patagonia", que también produce María Elena Wood.

No dudó en aceptar el trabajo, especialmente sabiendo que iba a grabar en el sur de nuestro país.

"Un protagónico no te lo ofrecen todos los días, y menos en la Patagonia", destacó Ituño, describiendo la historia como "un thriller de personajes, de ambiente, ambiental. No es tan importante la acción como el aquí y ahora, lo que está sucediendo en cada personaje, como en las miradas, en los tratos. Es algo distinto".

"Si hubiera una segunda temporada, sería un regalo"

La actriz también recordó su llegada a Hornopirén, lo que incluyó tomar un ferry, pues "pareciera que estuvieras en Noruega, en Finlandia o en Alaska, ¡y estás en Chile! Y llegas al pueblito, que es muy pintoresco, donde la gente está en su vida cotidiana, con una plaza de armas hermosísima con un pedazo de alerce ahí, con unas montañas nevadas y una niebla en la marisma, como sube y baja la marea. Está el mar aquí, la montaña, el bosque… ¡tremendo!".

Ituño reconoció que espera regresar al sur de Chile, pues hubo mucho que no pudo hacer y conocer durante sus semanas en Hornopirén, como subir el volcán que da nombre a la localidad, visitar el lago Cabrera o las termas de Porcelana.

¿Una segunda temporada de "Patagonia" para volver? "¡Sí, por favor!", declaró con una risa cómplice. "Lo firmo pero ya, desde hoy. Si hubiera una segunda, sería un regalo".

"Patagonia: Lo que esconde el paraíso" se estrenará durante 2027 en TVN y Movistar+, siendo realizada en colaboración entre Wood Producciones, de Chile, y Atlantika Films, de España, con apoyo del Consejo Nacional de Televisión (CNTV).