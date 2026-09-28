El parque de juegos Fantasilandia prepara su nueva etapa presentando su primer parque acuático, Fantasilandia Splash Park, que abrirá sus puertas en diciembre de este 2026 en el nuevo complejo en Lo Herrera, comuna de San Bernardo.

Tendrá entre sus principales instalaciones una piscina de 1.500 metros cuadrados con olas, un río lento que recorrerá gran parte del parque, una zona especial para niños y dos complejos de toboganes.

Será la primera etapa del nuevo complejo de Fantasilandia en Lo Herrera, que también contempla un parque de diversiones que entraría en funcionamiento a fines de 2027.

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