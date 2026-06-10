En Schönefeld, al sur de Berlín, el canciller alemán Friedrich Merz inauguró el ILA Berlin Air Show 2026, que durante cuatro días concentra la atención de la industria aeroespacial europea.

El Aeropuerto de Berlín-Brandenburgo Willy Brandt es el escenario de la muestra, que incluye participación de contratistas civiles como militares, entre ellos Eurofighter GmbH, el consorcio ítalo-británico-alemán-español que construye el caza de cuarta generación avanzada Eurofighter Typhoon, avión de combate polivalente bimotor, que aún no ha logrado convencer a fuerzas aéreas de América Latina, aunque ha sido evaluado como opción por Perú y Colombia.

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