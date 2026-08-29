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Everton, con un penal de Alan Medina y un doblete de Nicolás Montiel, venció por 0-3 a Deportes Limache este sábado en el Estadio "Lucio Fariña" de Quillota, en la fecha 21 de la Liga de Primera.
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