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Los Cóndores presentaron nueva camiseta conmemorativa por sus 90 años de historia

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Este viernes, la selección chilena de rugby presentó su nueva indumentaria conmemorativa por sus 90 años de historia. La camiseta se utilizará en el camino para el Mundial de Australia de 2027, segunda cita consecutiva para la cual Los Cóndores lograron su clasificación.

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