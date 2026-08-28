Janpol Morales y Renato Huerta fueron los goleadores del valioso triunfo 2-0 de Cobresal ante Palestino en el Estadio El Cobre por la fecha 21 de la Liga de Primera, victoria que sacó al elenco minero de la zona de descenso al ubicarse decimocuarto con 21 puntos.

LEER ARTICULO COMPLETO