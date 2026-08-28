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Este es el once inicial de Universidad Católica designado por Daniel Garnero para el duelo ante O'Higgins por la fecha 21 de la Liga de Primera. El cotejo se disputará el lunes 31 de agosto a las 20:45 horas (00:45 GMT) en el Claro Arena.
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