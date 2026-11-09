Messi, Mbappé y Lamine Yamal lideraron el 11 ideal 2026 de la FIFPro
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FIFPro, la Federación Internacional de Futbolistas Profesionales, anunció su equipo ideal masculino del 2026, tras una votación de sus afiliados que se cargó al ataque con Messi, Mbappé y Lamine Yamal como líderes, aunque dejando fuera a Harry Kane, último ganador del Balón de Oro.
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