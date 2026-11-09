FIFPro, la Federación Internacional de Futbolistas Profesionales, anunció su equipo ideal masculino del 2026, tras una votación de sus afiliados que se cargó al ataque con Messi, Mbappé y Lamine Yamal como líderes, aunque dejando fuera a Harry Kane, último ganador del Balón de Oro.

LEER ARTICULO COMPLETO