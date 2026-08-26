Las calles de La Paz, sede del Gobierno y el Legislativo de Bolivia, se encuentran llenas de basura, pese a un acuerdo alcanzado en la víspera entre la Alcaldía y dos empresas encargadas del aseo urbano, dentro de un conflicto por ajustes económicos en el servicio, que ha estado suspendido por más de dos semanas.

Las principales intersecciones de calles y los alrededores de contenedores de residuos están llenos de bolsas de basura que forman pequeñas montañas en distintas zonas de la ciudad, según constató la agencia EFE este miércoles. En las zonas comerciales, los residuos sólidos y líquidos siguen esparcidos por las aceras y las calles, lo que ha provocado la queja de vecinos y comerciantes por el mal olor y el peligro para su salud.

El Gobierno Municipal de La Paz mantiene con las empresas Trébol y La Paz Limpia un contrato de concesión de servicio para el aseo urbano que incluye servicio de recojo de basura, barrido, limpieza de vías y espacios públicos, además del transporte de residuos sólidos en La Paz, según información oficial de la Alcaldía.

El conflicto surgió a mediados de agosto, cuando las empresas demandaron a la Alcaldía ajustes en sus contratos debido al incremento en el precio de los combustibles y costos de operación, y también exigieron el desembolso de dinero adeudado para cubrir los salarios de los trabajadores, entre los puntos más relevantes.

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