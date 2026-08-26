Zampedri y Gómez remontaron el encuentro a favor de la UC frente a Coquimbo
Publicado:
Fotos Destacadas
Zampedri y Gómez remontaron el encuentro a favor de la UC frente a Coquimbo
Las postales que dejó el paso de Andrés Calamaro por Chile
Arrau supervisó operativo de control migratorio en el barrio Mapocho
Fotos Recientes
La Paz: Basura se acumula tras más de dos semanas de conflicto entre Alcaldía y empresas
Zampedri y Gómez remontaron el encuentro a favor de la UC frente a Coquimbo
Los devastadores efectos del aluvión en Nepal que dejó más de 160 muertos
Fernando Zampedri y Martín Gómez remontaron y le dieron la victoria a Universidad Católica frente a Coquimbo Unido en el Estadio "Francisco Sánchez Rumoroso" en un duelo pendiente por la fecha 19 de la Liga de Primera. El tanto de los "piratas" fue convertido por Nicolás Johansen.
Suscríbete a nuestro newsletter
Relacionados