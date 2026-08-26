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Zampedri y Gómez remontaron el encuentro a favor de la UC frente a Coquimbo

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Fernando Zampedri y Martín Gómez remontaron y le dieron la victoria a Universidad Católica frente a Coquimbo Unido en el Estadio "Francisco Sánchez Rumoroso" en un duelo pendiente por la fecha 19 de la Liga de Primera. El tanto de los "piratas" fue convertido por Nicolás Johansen.

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