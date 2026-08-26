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Las postales que dejó el paso de Andrés Calamaro por Chile

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El argentino Andrés Calamaro, exvocalista de Los Rodríguez, se reunió con miles de fanáticos la noche del martes 25 de agosto en el Movistar Arena, en un show que conjugó nostalgia, recuerdos, euforia y rock.

El concierto, en el marco de su gira "Como Cantor", incluyó un total de 24 canciones, con clásicos como "Mil horas", "Mi enfermedad", "Sin documentos" y "Flaca".

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