Miles de personas salieron a las calles de las principales ciudades de Colombia para rechazar las políticas del gobierno del presidente Abelardo de la Espriella, principalmente al proyecto de ley de Rescate Económico que se tramita en el Congreso.

El líder opositor Iván Cepeda, del partido izquierdista Pacto Histórico, aseguró que el objetivo de las manifestaciones es "echar abajo" la iniciativa, que -explica el Ejecutivo- busca frenar el crecimiento de la deuda pública y fortalecer las finanzas del país, pero con recortes en múltiples partidas y alzas de impuestos.

Según Cepeda -derrotado por De la Espriella en la pasada segunda vuelta presidencial, la propuesta gubernamental "va a llevar a la pobreza a millones de personas en Colombia".

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