Cientos de colombianos llegaron a votar a Las Condes por segunda vuelta presidencial
Publicado:
Fotos Destacadas
PC celebró su aniversario 114º en la sede del Congreso en Santiago
Una masiva "cambiatón" tuvo lugar en la municipalidad de Providencia
Alarcón, Romero y Vidal lideraron la victoria de Colo Colo ante Recoleta en Santa Laura
Fotos Recientes
Cientos de colombianos llegaron a votar a Las Condes por segunda vuelta presidencial
Lamine Yamal y Mikel Oyarzabal lideraron la goleada de España ante Arabia Saudita en Atlanta
Túnez sucumbió 4-0 con Japón y quedó sin opciones en el Mundial tras el debut del DT Renard
Cientos de colombianos residentes en Chile llegaron hasta el Hotel Regal Pacific en Las Condes, para votar en la segunda vuelta presidencial para elegir a quien sucederá a Gustavo Petro y gobernará Colombia en el periodo 2026-2030.
Suscríbete a nuestro newsletter
Relacionados