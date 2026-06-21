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Cientos de colombianos llegaron a votar a Las Condes por segunda vuelta presidencial

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Cientos de colombianos residentes en Chile llegaron hasta el Hotel Regal Pacific en Las Condes, para votar en la segunda vuelta presidencial para elegir a quien sucederá a Gustavo Petro y gobernará Colombia en el periodo 2026-2030.

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