Colombia acude a las urnas para elegir al sucesor de Gustavo Petro
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Millones de colombianos acuden este domingo a las urnas para definir al próximo presidente del país, en una jornada marcada por la polarización y la disputa entre sectores de izquierda y derecha.
Con 11 candidatos en carrera, la contienda aparece encabezada por el oficialista Iván Cepeda, la senadora Paloma Valencia y el candidato de ultraderecha Abelardo de la Espriella. Las encuestas anticipan un resultado estrecho y la posibilidad de una segunda vuelta programada para el 21 de junio.
Más de 41 millones de ciudadanos están habilitados para participar en los comicios que definirán quién reemplazará al presidente Gustavo Petro para el período 2026-2030.
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