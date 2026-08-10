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Terremoto en Colombia: Cruz Roja entrega balance y explica vulnerabilidad sísmica del país

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La líder de Gestión del Riesgo de Desastres de la Cruz Roja Colombiana, Lina Dorado, describió las primeras horas tras el terremoto que golpeó al país, con 120 fallecidos y cerca de 1.500 edificaciones afectadas de forma preliminar.

Desde Chocó hasta Cali, los equipos de emergencia se desplegaron en labores de búsqueda, rescate y atención de familias, mientras aún se levantan los catastros oficiales de daños. Dorado también explicó que la informalidad urbana y las construcciones que no cumplen la normativa sísmica aumentaron la vulnerabilidad en varias de las zonas afectadas.

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