Una investigación realizada por académicas de la Universidad de Chile reveló que los estudiantes de primera infancia en el país demandan un giro en sus procesos de aprendizaje, exigiendo principalmente más instancias de juego, contacto directo con la naturaleza y lazos afectivos estrechos con sus educadores.

El estudio, liderado por la académica Mónica Manhey, recogió las reflexiones de 105 escolares de entre 4 y 8 años pertenecientes a diversos establecimientos de la Región Metropolitana, evidenciando una brecha entre los requerimientos pedagógicos manifestados por la infancia y la oferta curricular actual de los colegios.

El trabajo académico abordó la realidad de párvulos y escolares de educación parvularia y básica, considerando tanto colegios públicos como particulares. La muestra fue diseñada para incorporar paridad de género, así como diversidad sociocultural y socioeconómica en comunas diversas de la capital.

Escucha el informe de la editora de CooperativaCiencia.cl, Emilia Aguilar.

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