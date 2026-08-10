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Nicolás Monckeberg destacó a Mosa por la llegada de Vozinha: Es fruto de un buen trabajo

Publicado: | Fuente: Cooperativa FM
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El director de Blanco y Negro, Nicolás Monckeberg, conversó con Cooperativa Deportes sobre el bombástico fichaje de Vozinha y destacó que es "es un estímulo gigante para lo que queremos para el futuro, que es estar en primera plana mundial y recuperar el liderazgo en América Latina", junto con resaltar la gestión de Aníbal Mosa y el "fruto de un buen trabajo y una buena planificación".

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