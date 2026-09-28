EE.UU. evalúa "muy seriamente" prohibir las exportaciones de diésel

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, adelantó que su gobierno está considerando "muy seriamente" prohibir las exportaciones de diésel al resto del mundo, con el fin de combatir los altos precios al interior del país, que superan los 100 dólares por barril.

Consultado al respecto por Fox News, y dado que el costo actual cuadruplica su nivel habitual, el mandatario señaló que "esto puede provocar, en muchas ocasiones, un ligero aumento del precio de la gasolina para los autos, por lo que lo estamos analizando (la prohibición) con mucha seriedad... Es posible que lo hagamos".

De acuerdo con CNBC, el secretario de Energía de EE.UU, Chris Wright, ha indicado que la Casa Blanca solo considera implementar restricciones, pero la semana pasada, el medio Politico reportó que la administración alista un plan para prohibir las exportaciones de diésel durante 90 días.

En caso de que se aplique una prohibición total, ésta afectaría fuertemente a América Latina, y uno de los países más golpeados por ello sería Chile, puesto que el diésel estadounidense cubre dos tercios del consumo nacional, con más de 95.620 barriles al día.

Desde el inicio de la guerra en Irán, el valor del petróleo se ha incrementado en 14% y, además, se proyecta una cuarta alza consecutiva en los precios para nuestro país, que esta vez se promedia en 110 pesos.

El diésel estadounidense cubre dos tercios del consumo en Chile, con más de 95.620 barriles al día. (Foto: ATON)

En entrevista con Radio Universo el pasado viernes, el biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, aseveró que el Gobierno chileno está monitoreando esta "situación compleja que se va moviendo hora a hora. Y si efectivamente eso ocurre, vamos a tener un plan de emergencia para tratar de paliar esos negativos efectos".

A su vez, al referirse a la posible prohibición en el marco de su paso por la ONU, el Presidente Kast dijo esperar "que no se dé: sería una mala noticia para el mundo entero, no solamente para Chile, y afectaría los precios del combustible en todo el mundo".