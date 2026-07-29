La FIFA se acerca más a Trump: Joshua Kushner, la carta de Infantino

Joshua Kushner, cuñado de Ivanka Trump, aparece como carta clave para el futuro del fútbol y la FIFA, pues es el cofundador del fondo de capital riesgo Thrive Capital, la empresa que podría liderar el proyecto futuro de Gianni Infantino.

El empresario fundó Thrive en 2009, a los 24 años, justo después de graduarse en Harvard College y antes de ingresar a la Harvard Business School, con capital inicial procedente de su familia, una de las dinastías inmobiliarias de Estados Unidos.

El hermano menor de Jared Trump, casado con la hija de Donald Trump, Ivanka, fue asesor del actual presidente de EE.UU., aunque se le descibe como algo más alejado del entorno republicano de la familia.

El martes, la FIFA confirmó que tiene la intención de ampliar la financiación para el desarrollo del fútbol a más de 10.000 millones de dólares, a través de FIFA Forward Enterprise (FFE), una nueva filial de su propiedad y controlada por ella, que consolidará las operaciones comerciales y de eventos de la organización.

Infantino aseguró que, a falta de los acuerdos finales y las aprobaciones requeridas, se prevé que Thrive lidere el grupo de inversores propuesto para FIFA Forward Enterprise.

Durante el Mundial 2026, Infantino se vio muy cercano a Trump e incluso accedió a revisar la tarjeta roja de un jugador de EE.UU. y permitir que el mandatario entregara la copa; al punto de que luego el timonel de FIFA apareció como candidato del republicano para liderar Naciones Unidas.

Thrive fue valorada en 5.300 millones de dólares en una ronda de financiación de 175 millones de dólares en enero de 2023; se estima que Kushner posee una participación del 66%, según la revista Forbes; y actualmente gestiona en torno a 25.000 millones de dólares en activos.

Kushner, de 41 años y casado con la supermodelo estadounidense Karlie Kloss, de 33, es hijo de un sobreviviente del Holocausto y tiene una fortuna valorada en 3,6 mil millones de dólares.