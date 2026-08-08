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Alan Medina fue la figura de Everton en el triunfo sobre Huachipato en Talcahuano

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El futbolista uruguayo Alan Medina fue figura con un doblete en la goleada 1-4 de Everton ante Huachipato en Talcahuano, por la fecha 18 de la Liga de Primera. Los otros goles del encuentro fueron anotados por Julián Alfaro y Nicolás Montiel para los "Ruleteros". Mientras que Lionel Altamirano descontó para los "Acereros".

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