En Barcelona se desarrolla una cumbre de líderes progresistas impulsada por el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, y su par brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, con el objetivo de fortalecer un bloque internacional en defensa de la democracia. La cita, que se extiende por dos días, cuenta con la participación del expresidente Gabriel Boric y la exministra Camila Vallejo, entre otras figuras políticas globales y locales.

El encuentro combina coordinación política y gestos simbólicos en un momento considerado estratégico, marcado por conflictos internacionales y el avance de sectores conservadores. En ese contexto, Sánchez afirmó que la instancia busca proyectar "cooperación, apertura, confianza mutua y prosperidad compartida" frente al escenario global.

La cumbre también responde a intereses internos del mandatario español, como reforzar su posición internacional y respaldar decisiones recientes, entre ellas la regularización de migrantes. En paralelo, la participación de Boric y otros líderes latinoamericanos apunta a consolidar una renovación del progresismo, con un énfasis en nuevas generaciones y una agenda común en derechos humanos y multilateralismo.

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