La Policía Nacional española puso en marcha este domingo un operativo para comenzar a levantar el asentamiento de la playa del Trampolín en Ceuta, donde viven más de 3.000 migrantes de los 80.000 que entraron de forma masiva en la ciudad a fines de julio.

Según confirmaron a EFE fuentes policiales, se trata de una primera fase del procedimiento en la que intervienen un gran número de efectivos humanos y materiales.

La crisis migratoria en la ciudad autónoma española de Ceuta se originó a fines de julio con la entrada masiva de 80.000 inmigrantes por la frontera con Marruecos, de los que más de 10.000 continúan en playas, calles y centros de acogida.

Las personas desalojadas desde la playa del Trampolín fueron trasladadas en autobuses hasta el Centro Temporal de Extranjeros (CATE) situado en la frontera del Tarajal, donde se les realizó la identificación correspondiente. Sin embargo, la policía no detalló hacia dónde serán derivados luego de este trámite.

La operación se produce unos días después de que el gobierno de Ceuta alertara que el agua de esta playa está contaminada como consecuencia de la utilización de la misma por parte de los migrantes.

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