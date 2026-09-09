Carabineros realizó durante este miércoles la tercera jornada de inutilización de armas de fuego, proceso que se desarrolla en el marco de la Ley 17.798 sobre Control de Armas.

En el operativo fueron destruidas más de 3.500 armas largas, entre ellas escopetas, fusiles y subametralladoras, además de pistolas y revólveres.

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