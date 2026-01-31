El sindicato mayoritario de la policía francesa, Alianza de la Policía Nacional, lideró este sábado una jornada de movilizaciones en París y otras 20 ciudades del país para denunciar la creciente inseguridad y la precariedad de sus recursos.

Bajo la consigna "Policía Nacional en peligro", la marcha principal recorrió el trayecto entre la Plaza de la Bastilla y la Plaza de la Nación, congregando a una multitud de entre 15.000 y 20.000 personas en la capital, según cifras de los organizadores.

La convocatoria recibió además el respaldo de Synergie-Officiers y de diversos funcionarios del Ministerio del Interior, quienes se unieron al reclamo por una crisis que consideran insostenible.

Durante la manifestación, el secretario general de Alianza, Fabien Vanhemelryck, lanzó una dura advertencia sobre el estado actual de la institución, asegurando que la situación se ha vuelto "muy grave".

"La Policía Nacional ya no puede realizar su trabajo en condiciones normales, y pronto nos veremos desbordados por los acontecimientos", aseguró el dirigente, quien puso el acento no solo en la falta de efectivos, sino en las condiciones laborales "más que deplorables e instalaciones insalubres".

Aunque la movilización en París fue la más numerosa, las protestas se replicaron con una participación más discreta en otras localidades, como en Toulouse, donde asistieron unas 500 personas, y en Marsella, con cerca de 400 manifestantes.

