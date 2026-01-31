Síguenos:
Limache volvió a ser la "bestia negra" de Colo Colo y celebró con un triunfo en Valparaíso

Deportes Limache otra vez fue la "bestia negra" y comenzó la Liga de Primera 2026 con un sólido triunfo por 3-1 sobre Colo Colo, en el Estadio "Elías Figueroa" de Valparaíso. Jean Meneses marcó un doblete y "Popín" Castro brilló con gol y asistencia en el cuadro "Tomatero"; el descuento albo fue de Maxi Romero.

