El triunfal estreno de U. de Concepción en la Liga de Primera tras batir al campeón Coquimbo Unido

Universidad de Concepción tuvo un triunfal debut en la Liga de Primera tras vencer por 1-0 al actual campeón, Coquimbo Unido, con un tanto de Luis Rojas (53'), en el Estadio Huachipato de Talcahuano.

