El triunfal estreno de U. de Concepción en la Liga de Primera tras batir al campeón Coquimbo Unido
Publicado:
Fotos Destacadas
El triunfal estreno de U. de Concepción en la Liga de Primera tras batir al campeón Coquimbo Unido
Limache volvió a ser la "bestia negra" de Colo Colo y celebró con un triunfo en Valparaíso
La alegría de Rybakina contrastó con la desazón de Sabalenka en el Abierto de Australia
Fotos Recientes
Arropada por miles de ciudadanos, la Policía francesa marchó en París para reclamar más recursos
El triunfal estreno de U. de Concepción en la Liga de Primera tras batir al campeón Coquimbo Unido
Limache volvió a ser la "bestia negra" de Colo Colo y celebró con un triunfo en Valparaíso
Universidad de Concepción tuvo un triunfal debut en la Liga de Primera tras vencer por 1-0 al actual campeón, Coquimbo Unido, con un tanto de Luis Rojas (53'), en el Estadio Huachipato de Talcahuano.
Suscríbete a nuestro newsletter
Relacionados