Al menos 11 personas murieron y cinco resultaron gravemente heridas este lunes tras una explosión en una fábrica de juegos pirotécnicos en el distrito de Kaushambi, estado de Uttar Pradesh, en el norte de la India.

El magistrado del distrito, Amit Pal, dijo a la agencia local PTI que las víctimas mortales son vecinos del edificio y fallecieron mientras recibían atención médica en el Hospital SRN de Prayagraj, lugar donde están siendo tratados los demás heridos.

"La información que hemos recibido es, sin duda, muy angustiosa y desgarradora. Varios miembros de una misma familia han perdido la vida hoy y una joven permanece ingresada en estado muy crítico", declaró el vicejefe de Gobierno de Uttar Pradesh, Keshav Prasad Maurya, a la agencia local IANS.

La fuerza de la explosión causó fuertes daños en al menos cinco casas cercanas. Las autoridades están removiendo escombros con ayuda de retroexcavadoras para buscar posibles personas atrapadas bajo los escombros.

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