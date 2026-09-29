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Vidal encabezó el equipo ideal de los octavos de final en la Copa Chile

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Arturo Vidal, capitán y referente de Colo Colo, encabezó el equipo inicial de los octavos de final en la Copa Chile, listado elaborado por la cuenta oficial del fútbol nacional en redes sociales.

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