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Arturo Vidal, capitán y referente de Colo Colo, encabezó el equipo inicial de los octavos de final en la Copa Chile, listado elaborado por la cuenta oficial del fútbol nacional en redes sociales.
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