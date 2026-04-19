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Tópicos: Mundo | Irán

Irán ha detenido a más de 120 "espías" desde el inicio de la guerra

Publicado:
| Periodista Digital: Agencia de Noticias EFE

La Guardia Revolucionaria lleva a cabo una oleada de arrestos en todo el país ante la presunta colaboración con servicios de inteligencia de EE.UU. e Israel.

Entre los capturados figuran supuestos miembros de redes de vigilancia, de células armadas vinculadas a opositores y sujetos acusados de organizar protestas en distintas ciudades.

Irán ha detenido a más de 120
 EFE (referencial)

Esta semana, el Ministerio de Inteligencia iraní anunció la detención de 35 elementos "terroristas, separatistas, traficantes de armas de guerra y personas vinculadas a los servicios enemigos estadounidense-sionista".

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Las autoridades iraníes continúan las detenciones de supuestos espías de potencias extranjeras, con al menos 127 nuevos arrestos de presuntos colaboradores de Estados Unidos, Israel y, en esta ocasión, también del Reino Unido, en el marco de una campaña de seguridad lanzada tras el inicio de la guerra el 28 de febrero.

La Organización de Inteligencia de la Guardia Revolucionaria informó este domingo de las detenciones en las provincias de Azerbaiyán Oriental (noroeste), Kermán (sur) y Mazandarán (norte), según reportó la agencia Tasnim.

Según el comunicado, entre los detenidos figuran supuestos miembros de redes de espionaje, células armadas vinculadas a grupos opositores y personas relacionadas con actividades mediáticas consideradas hostiles por Teherán, además de individuos acusados de reclutar y organizar protestas en distintas ciudades.

Durante las operaciones se incautaron armas, equipos de comunicación y otros materiales.

La oleada de detenciones se suma a una campaña más amplia iniciada tras el estallido del conflicto, durante la cual las autoridades iraníes han arrestado a más de mil personas por presunta colaboración con servicios de inteligencia de Israel y EE.UU. o por facilitar información sobre infraestructuras sensibles a medios opositores.

El miércoles pasado, el Ministerio de Inteligencia iraní había anunciado la detención de 35 elementos "terroristas, separatistas, traficantes de armas de guerra y personas vinculadas a los servicios enemigos estadounidense-sionista" en seis provincias del país.

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