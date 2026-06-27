Miles de aficionados se congregaron en Roma para conmemorar el 80º aniversario de la Vespa, el legendario scooter nacido en 1946 que regresa a su país de origen para reivindicar la vigencia de su diseño y su mecánica clásica.

El complejo deportivo del Foro Itálico de Roma acoge hasta el próximo 28 de junio cuatro jornadas de actividades para rendir tributo a un vehículo icónico.

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