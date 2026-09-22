Cerca de 200 sacerdotes, llegados de varias partes del mundo y a los que acompañaron también religiosas y otros manifestantes, marcharon por las calles de Roma hasta llegar ante el Vaticano para denunciar el "genocidio" que Israel está cometiendo en Gaza y pedir que se rompa el silencio.

La marcha de los Sacerdotes contra el Genocidio, una red de religiosos que comenzó esta iniciativa el año pasado y que actualmente suma más de 2.500 sacerdotes, religiosos y obispos de 67 países, partió en la Iglesia de Santo Spirito en Sassia, pasando por las embajadas libanesa y palestina, y por Via de la Conciliazione, que une Roma con Ciudad del Vaticano.

La manifestación, en la que se vieron pancartas con escritos como "Cristo ha muerto en Gaza", concluyó delante de la sede de la sociedad italiana de ingeniería armamentística Leonardo.

Los participantes, con ramos de olivo en las manos, llevaban una enorme mortaja con los nombres de los 309 niños y niñas asesinados por el ejército israelí en Gaza.

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