Miles de personas participaron este domingo en Ginebra en una protesta contra el G7, que se celebra a partir de este lunes en la vecina localidad francesa de Évian, en la que se produjeron enfrentamientos con la policía y actos vandálicos.

Cientos de personas dentro de la manifestación -en su mayoría, hombres jóvenes- ocultaban sus rostros con mascarillas y pañuelos, y algunos de ellos organizados en grupos fueron atacando mientras avanzaban establecimientos comerciales e incluso lograron arrancar las planchas de madera que protegían ciertos locales.

Uno de los locales más afectados fue el de vehículos eléctricos Tesla, que resultó incendiado, pero también fueron atacados locales de bancos y tiendas de marcas conocidas.

La policía estimó que unas 20.000 personas participaron de la manifestación de hoy, mientras que los organizadores apuntaron que fueron 60.000.

Esta ha sido la única marcha de protesta permitida contra la reunión de líderes de los países considerados como los más poderosos, ya que Francia se negó a autorizar cualquier manifestación en su territorio y en particular en la región donde se realizará la cumbre de tres días, que ha quedado sellada por un gran dispositivo de seguridad.

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