Alberto Rojas, director del Observatorio de Asuntos Internacionales de la Universidad Finis Terrae, hizo un balance preliminar "bastante oscuro" de la actual Asamblea General de la ONU, advirtiendo en Cooperativa que "el multilateralismo está absolutamente arrinconado".

"Vimos mucha agresividad en los discursos (de los jefes de Estado), y una enorme cantidad de críticas hacia Naciones Unidas, lo cual puede tener cierto asidero, pero no hay que olvidar que (la ONU) no es un actor autónomo e independiente, sino lo que los 193 países que la integran -sobre todo, los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad- quieren que sea", relevó el académico en El Diario de Cooperativa.

En ese sentido, planteó que si los más críticos de la organización "quieren que sea una entidad internacional activa y presente, tienen que impulsar eso no solamente a través de un presupuesto, sino que a través del apoyo que se le da a sus autoridades, y eso estuvo completamente ausente".

"Por otra parte, nos deja una postal de rechazo muy fuerte a ciertas figuras: por ejemplo, delegaciones se retiraron cuando estaba el primer ministro de Israel (Benjamin Netanyahu) o el presidente (estadounidense, Donald Trump). Eso dice mucho del tipo de diplomacia que hoy impera a nivel internacional, la tensión que marca las relaciones entre las distintas potencias, y el hecho de que el multilateralismo está absolutamente arrinconado", sentenció.

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