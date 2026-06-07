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El voto de los peruanos residentes en Chile

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Ciudadanos peruanos radicados en Chile acudieron a las urnas este domingo para votar en la segunda vuelta presidencial de su país, que tiene como contendores a la derechista Keiko Fujimori y al izquierdista Roberto Sánchez.

El Consulado General de la nación vecina en Santiago habilitó 11 espacios para el sufragio, que estuvieron disponibles entre las 07:00 y las 17:00 horas.

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