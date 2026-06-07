Ciudadanos peruanos radicados en Chile acudieron a las urnas este domingo para votar en la segunda vuelta presidencial de su país, que tiene como contendores a la derechista Keiko Fujimori y al izquierdista Roberto Sánchez.

El Consulado General de la nación vecina en Santiago habilitó 11 espacios para el sufragio, que estuvieron disponibles entre las 07:00 y las 17:00 horas.

LEER ARTICULO COMPLETO