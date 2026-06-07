El voto de los peruanos residentes en Chile
Publicado:
Fotos Destacadas
El papa reunió a 1,2 millones de católicos para una misa en la Plaza Cibeles de Madrid
Rancagua: Todavía luciendo las "llagas" de la balacera, parroquia Divino Maestro celebró misa dominical
Mario Briceño lideró el triunfo de Huachipato ante Colo Colo en Talcahuano
Fotos Recientes
Alan Medina le dio el triunfo a Everton frente a Limache en Quillota
El voto de los peruanos residentes en Chile
De 1966 a 2026: Todas las mascotas en la historia de la Copa del Mundo
Ciudadanos peruanos radicados en Chile acudieron a las urnas este domingo para votar en la segunda vuelta presidencial de su país, que tiene como contendores a la derechista Keiko Fujimori y al izquierdista Roberto Sánchez.
El Consulado General de la nación vecina en Santiago habilitó 11 espacios para el sufragio, que estuvieron disponibles entre las 07:00 y las 17:00 horas.
Suscríbete a nuestro newsletter
Relacionados