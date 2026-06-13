El Centro Kennedy retiró este viernes el nombre del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de la fachada del edificio de Washington, en cumplimiento de una resolución judicial que lo obligaba a retirarlo.

Un juez consideró el pasado 29 de mayo que la junta directiva del recinto, formada por afines al republicano, no tenía capacidad para cambiar el nombre de la institución, ya que fue el Congreso quien fijó su denominación y, por tanto, el único que tiene potestad para modificarlo.

El magistrado, que dio un plazo de dos semanas para retirar el nombre de Trump, señaló que la ley que creó el centro "deja absolutamente claro" que debe mantener el nombre del presidente John F. Kennedy, asesinado en 1963, y que no puede llevar ningún otro, basado en la "decisión unilateral" de la dirección de la institución.

La Junta del Centro Kennedy presentó este jueves por la noche un recurso "in extremis" para evitar retirar el nombre de Trump de la fachada de su emblemático edificio de la capital.

Trump, por su parte, reaccionó al fallo de hace dos semanas que ordenaba retirar su nombre con dureza, asegurando que el juez "debería avergonzarse de sí mismo", al tiempo que acusó a la izquierda de preferir que el centro cultural "muera antes que permitir que el presidente Trump lo transforme en algo de lo que todos puedan sentirse orgullosos".

Desde febrero de 2025, tras el regreso de Trump a la Casa Blanca, decenas de artistas han cancelado sus actuaciones en este teatro después de que el presidente reemplazara a los principales directivos del centro con miembros del Partido Republicano o cercanos al movimiento MAGA.

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