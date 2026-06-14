Lewis Hamilton lideró el podio inglés del GP de Barcelona-Cataluña
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El inglés Lewis Hamilton superó a sus compatriotas George Russell (Mercedes) y Lando Norris (McLaren) para llevarse el Gran Premio de Barcelona-Cataluña en Montmeló y cosechar su primera victoria desde su arribo a la escudería Ferrari en 2025.
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