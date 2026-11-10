"Chupete" eterno: Humberto Suazo posó con el galardón del Salón de la Fama del Fútbol
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Humberto Suazo, leyenda del fútbol chileno y de Monterrey en México, fue inducido este martes al Salón de la Fama del Fútbol Internacional en la ciudad de Pachuca. Tras un emotivo discurso, "Chupete", segundo goleador histórico de los Rayados, posó con el galardón que recibió en reconocimiento por su trayectoria.
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