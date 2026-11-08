Dos árboles cayeron en el sector de El Cortijo, en la comuna de Conchalí, provocando lesiones menores en una persona y causando un corte de energía eléctrica, al destruir con su peso postes del alumbrado público.

El hecho se registró en la zona de El Cortijo y 7 de Noviembre, donde hay un parque junto a la avenida, hasta donde llegó Bomberos para atender a quien resultó herido.

ENEL reportó a los clientes de la zona que no antes de las 0:30 horas podría reestablecer el suministro.

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